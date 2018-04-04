04.04.2018, 18:01
Японский авторынок в марте снизился на 5%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в марте снизился на 4,8% до 378898 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 853736 машин (-5,2%).
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 11,9% до 156401 автомобиля. Второе место по объёму продаж занял Nissan с показателем 52973 машин (-9,6%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 50705 автомобилей (+1,7%).
По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 11,9% до 156401 автомобиля. Второе место по объёму продаж занял Nissan с показателем 52973 машин (-9,6%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 50705 автомобилей (+1,7%).
Источник: Автостат