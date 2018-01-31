ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За последние 10 лет число легковых автомобилей на дорогах России увеличилось на 50%, свидетельствуют аналитические данные. Если в 2007 году в нашей стране насчитывалось 28 млн легковых автомобилей, то в 2017 году автопарк уже перевалил за отметку 42 млн единиц.

Крупнейшие автопарки сосредоточены в двух российских мегаполисах. Так, на середину 2017 года парк Москвы насчитывал 3,65 млн легковых автомобилей, а в Санкт-Петербурге числилось 1,68 млн машин.

В ТОП-10 региональных центров с самыми большими автопарками входят: Екатеринбург (450 тыс. шт.), Новосибирск (434 тыс. шт.), Самара (391 тыс. шт.), Казань (368 тыс. шт.), Нижний Новгород (354 тыс. шт.), Челябинск (323 тыс. шт.), Омск (322 тыс. шт.), Краснодар (321 тыс. шт.), Ростов-на-Дону (320 тыс. шт.) и Воронеж (319 тыс. шт.).