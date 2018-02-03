За 10 лет доля продаж автомобилей с АКП в России увеличилась в 2 раза
03.02.2018, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в 2017 году на долю легковых автомобилей с автоматической трансмиссией пришлось 54% от всего объёма российского рынка. И этот показатель вдвое выше, чем 10 лет назад.
Так, в 2007 году рыночная доля "автоматов" составляла 26%. Иными словами, тогда только каждый четвёртый проданный автомобиль был с АКП. До 2014 года включительно данный показатель постоянно рос, достигнув в итоге 49%. Год спустя он снизился до 48%, но уже в 2016 году перешагнул 50%-ный рубеж.
Увеличение доли продаж машин с автоматической трансмиссией происходило и в прошлом году. Таким образом, последние несколько лет россияне покупают каждый второй автомобиль с АКП.
Так, в 2007 году рыночная доля "автоматов" составляла 26%. Иными словами, тогда только каждый четвёртый проданный автомобиль был с АКП. До 2014 года включительно данный показатель постоянно рос, достигнув в итоге 49%. Год спустя он снизился до 48%, но уже в 2016 году перешагнул 50%-ный рубеж.
Увеличение доли продаж машин с автоматической трансмиссией происходило и в прошлом году. Таким образом, последние несколько лет россияне покупают каждый второй автомобиль с АКП.
Источник: Автостат