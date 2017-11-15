ОРЕАНДА-НОВОСТИ В сельскохозяйственных предприятиях области произведено 577,4 млн. штук (- 4,8 %), при средней яйценоскости одной курицы-несушки - 246 штук.



Основным производителем в этой отрасли является ЗАО «Окская птицефабрика» Рязанского района, где с начала года произведено 559,3 млн. куриных яиц - около 87,8 % от общего производства яиц в области.



Наращивают производство птицеводческие предприятия ООО «Новодеревенская птицефабрика» Александро-Невского района и ООО «Родник» Шацкого района. С начала года ими произведено 3,1 и 14,1 млн. штук, что к уровню прошлого года составляет 57,8 % и 133,1 % соответственно.