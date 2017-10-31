За 9 месяцев ГАЗ получил 137,3 млн рублей чистого убытка по РСБУ
31.10.2017, 12:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ГАЗ" в январе-сентябре 2017 года получило 137,296 млн рублей чистого убытка по РСБУ против чистой прибыли в размере 947,15 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчётности компании.
Выручка от реализации в январе-сентябре текущего года составила 15,04 млрд рублей (рост на 2,6%), себестоимость - 13,691 млрд рублей (рост на 7,7%).
Отчётность ПАО "ГАЗ" отражает только деятельность группы по выпуску автокомпонентов.
Источник: Автостат