ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ГАЗ" в январе-сентябре 2017 года получило 137,296 млн рублей чистого убытка по РСБУ против чистой прибыли в размере 947,15 млн рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчётности компании.



Выручка от реализации в январе-сентябре текущего года составила 15,04 млрд рублей (рост на 2,6%), себестоимость - 13,691 млрд рублей (рост на 7,7%).