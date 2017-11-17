ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке, показало, что за последний месяц цены изменились у 22 из них.

Так, французская компания Peugeot подняла цены трёх своих моделей. Так, кроссовер 2008 стал дороже на 2,1 – 2,2% (обе модели подорожали на 30 тыс. рублей). Седан 408 прибавил в цене от 11 до 24 тыс. руб., в связи с чем его стоимость выросла на 1,1 – 1,9%. Цена минивэна Partner Tepee VP увеличилась на 1,9 – 2,0% или 24 – 27 тыс. в рублёвом эквиваленте.

Узбекский Ravon повысил цену только одной модели – седана Gentra – на 30 тыс. руб. Таким образом, автомобиль подорожал на 4,5 – 5,6% в зависимости от комплектации. Отметим и японский Lexus, который снизил цену кроссовера RX 450h на 2,7 – 3,0%.

Не остались в стороне и другие премиум-бренды. К примеру, Porsche начал продажи кабриолета Boxster GTS с двигателем 2,5 л (365 л.с.) стоимостью 5256000 – 5462051 руб. Максимальная цена модели выросла на 16,4%.