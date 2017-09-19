ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Заряженный" универсал Audi RS4 появится в России в первом квартале 2018 года. Об этом сообщили в российском представитьстве марки.

Универсал, дебютировавший на сентябрьском моторшоу во Франкфурте, оснащается 450-сильной твин-турбо "шестёркой" 2.9 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первую "сотню" "ЭрЭска" набирает за 4,1 секунды. Это самый быстрый вариант модели за всю её историю. Максимальная скорость универсала составляет 250 км/ч.

Российские цены на универсал А4 начинаются от 2 млн рублей. Стоимость "заряженной" модификации пока не сообщается.