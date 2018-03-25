25.03.2018, 15:30
Завершена постройка второго МС-21-300, предназначенного для лётных испытаний
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена постройка второго опытного самолёта МС-21-300, предназначенного для проведения лётных испытаний. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение предприятия.
При производстве нового самолёта учтены результаты тестирования первой опытной машины.
Завершение сборки второго самолёта – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к лётным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику, -
сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Всего в лётных испытаниях будет задействовано 4 самолёта МС-21-300.
В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолёта МС-21-300, ведётся сборка отсеков и агрегатов четвёртой машины. Идёт изготовление деталей и узлов самолёта, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21-300 проходит лётные испытания на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский). Самолёт для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.
При производстве нового самолёта учтены результаты тестирования первой опытной машины.
Завершение сборки второго самолёта – важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в текущем году к лётным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику, -
сказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Всего в лётных испытаниях будет задействовано 4 самолёта МС-21-300.
В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолёта МС-21-300, ведётся сборка отсеков и агрегатов четвёртой машины. Идёт изготовление деталей и узлов самолёта, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.
Первый МС-21-300 проходит лётные испытания на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский). Самолёт для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ.
Источник: Минпромторг