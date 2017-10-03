ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai по итогам девяти месяцев 2017 года выпустил 169800 автомобилей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в 2017 году предприятие планирует произвести более 220 тыс. машин, сообщает пресс-служба "Хёндэ Мотор СНГ".

Как отмечается, в 2015-2017 гг. завод полностью обновил линейку выпускаемых автомобилей, дополнительно инвестируя в предприятие более 300 млн долларов, которые были потрачены на модернизацию производства. Таким образом, общие инвестиции в проект завода на сегодняшний день превысили 1 млрд долларов.

Петербургский завод Hyundai стабильно работает пять дней в неделю в три смены. На предприятии занято более 2200 сотрудников, ещё более 5800 сотрудников заняты на российских заводах предприятий-поставщиков автокомпонентов.