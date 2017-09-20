При этом экспорт автомобилей Toyota российского производства на рынки Казахстана и Беларуси за восемь месяцев текущего года превысил результат за весь 2016 год, составив 3876 единиц. Как отмечается, значительный рост экспорта обусловлен как стартом производства Toyota RAV4 в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге, так и растущим спросом на Toyota Camry на рынках Белоруссии и Казахстана. Так, для рынка Казахстана на заводе Toyota а в Санкт-Петербурге с января по август было произведено 3533 автомобиля, среди которых 2555 пришлось на Toyota Camry и 978 – на Toyota RAV4. Для Белоруссии предприятие произвело 343 автомобиля, в том числе 127 Toyota Camry и 216 Toyota RAV4.