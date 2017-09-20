Завод Toyota в Петербурге увеличил производство более чем в два раза
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Toyota по итогам восьми месяцев 2017 года выпустил 44493 автомобиля, что более чем в два раза превышает показатель годичной давности. С конвейера предприятия в отчётный период сошло 21476 бизнес-седанов Toyota Camry и 23017 кроссоверов RAV4, сообщает пресс-служба "Тойота Мотор".
При этом экспорт автомобилей Toyota российского производства на рынки Казахстана и Беларуси за восемь месяцев текущего года превысил результат за весь 2016 год, составив 3876 единиц. Как отмечается, значительный рост экспорта обусловлен как стартом производства Toyota RAV4 в августе 2016 года на заводе в Санкт-Петербурге, так и растущим спросом на Toyota Camry на рынках Белоруссии и Казахстана. Так, для рынка Казахстана на заводе Toyota а в Санкт-Петербурге с января по август было произведено 3533 автомобиля, среди которых 2555 пришлось на Toyota Camry и 978 – на Toyota RAV4. Для Белоруссии предприятие произвело 343 автомобиля, в том числе 127 Toyota Camry и 216 Toyota RAV4.