В Астане появился "зелёный" бизнес-центр
14.10.2017, 12:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В столице Казахстана появился новый бизнес-центр, который был построен в соответствии со стандартами «зелёного» строительства.
На днях в Астане презентовали бизнес-центр под названием Talan Towers Offices, относящийся к «А»-классу по энергоэффективности и устойчивости. Здание является частью многофункционального комплекса Talan Towers.
Talan Towers Offices стал первым бизнес-центром, сертифицированным согласно международной системе LEED (Leadership in Еnergy and Environmental Design), т.е. построенным по стандартам строительства, выдвигаемым одной из наиболее авторитетных систем сертификации.
При строительстве нового офисного центра было применено немало инновационных решений. К примеру, в качестве строительного материала использовано особое энергосберегающее стекло, которое даёт возможность оптимизировать температуру и освещённость внутренних помещений бизнес-центра за счет максимального проникновения солнечных лучей и низкого коэффициента теплопроводности.
Как рассказал Аммар Нахья, генеральный директор девелопера проекта – компании Jain Engineering Сonsultants International, в офисе есть большое количество естественного света, а также высокое качество воздуха. Внутренняя среда помещений находится практически под полным контролем, не завися ни от каких внешних условий.
Офисное здание имеет «зелёную» кровлю, способную удерживать тепло, а также системы капельного орошения и экономии воды. Всё это в совокупности даёт возможность сэкономить до 92% необходимых водных ресурсов. Для полива растительности используется дождевая вода.
Тут же на крыше установлены солнечные элементы. В самом центре есть зарядные станции для электрокаров, а для любителей прокатиться на велосипедах предусмотрены отдельные раздевалки и душевые.
На днях в Астане презентовали бизнес-центр под названием Talan Towers Offices, относящийся к «А»-классу по энергоэффективности и устойчивости. Здание является частью многофункционального комплекса Talan Towers.
Talan Towers Offices стал первым бизнес-центром, сертифицированным согласно международной системе LEED (Leadership in Еnergy and Environmental Design), т.е. построенным по стандартам строительства, выдвигаемым одной из наиболее авторитетных систем сертификации.
При строительстве нового офисного центра было применено немало инновационных решений. К примеру, в качестве строительного материала использовано особое энергосберегающее стекло, которое даёт возможность оптимизировать температуру и освещённость внутренних помещений бизнес-центра за счет максимального проникновения солнечных лучей и низкого коэффициента теплопроводности.
Как рассказал Аммар Нахья, генеральный директор девелопера проекта – компании Jain Engineering Сonsultants International, в офисе есть большое количество естественного света, а также высокое качество воздуха. Внутренняя среда помещений находится практически под полным контролем, не завися ни от каких внешних условий.
Офисное здание имеет «зелёную» кровлю, способную удерживать тепло, а также системы капельного орошения и экономии воды. Всё это в совокупности даёт возможность сэкономить до 92% необходимых водных ресурсов. Для полива растительности используется дождевая вода.
Тут же на крыше установлены солнечные элементы. В самом центре есть зарядные станции для электрокаров, а для любителей прокатиться на велосипедах предусмотрены отдельные раздевалки и душевые.
Источник: http://sc-os.ru