"ЗиО-Подольск" в 2017 году изготовил более 6 тыс. тонн оборудования
16.01.2018, 14:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ПАО "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – "Атомэнергомаш") подвели итоги производственной деятельности за 2017 год. За прошедший период завод изготовил более 6 тыс. тонн товарной продукции. В частности, "ЗиО-Подольск" изготовил и отправил в адрес Белорусской АЭС третий и четвёртый комплекты сепараторов-пароперегревателей (СПП), барботёр и конденсатосборники для второго блока станции, поставил два реактора и 16 ёмкостей различного назначения силовой установки "РИТМ-200" и другое оборудование для первого серийного универсального атомного ледокола нового поколения "Сибирь". Также закончено изготовление оборудования котельного острова для ТЭС-1 Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Кроме того, завод отгрузил шесть ранее изготовленных парогенераторов для болгарской АЭС "Белене", причём два из них - спецавтотранспортом. Таким образом, освоен новый мультимодальный способ поставки сверхнегабаритных грузов. С учётом этих поставок, общий объём отгрузок в 2017 году превысил 8 тыс. тонн.
В 2018 году завод продолжит изготовление сепараторов-пароперегревателей и подогревателей высокого давления (ПВД) для третьего и четвёртого блоков индийской АЭС "Куданкулам" и СПП для модернизации энергоблока Армянской АЭС, а также завершит производство реакторной установки "РИТМ-200" для третьего ледокола нового поколения "Урал". Одновременно предприятие планирует начать изготовление СПП-1200ТОИ для новых блоков Курской АЭС-2. Кроме того, в конце декабря 2017 года "ЗиО-Подольск" стал изготовителем СПП и ПВД для энергоблоков №1 и №2 АЭС "Руппур" и оборудования машинного зала для четырёх блоков АЭС "Аккую". В тепловой энергетики предприятие приступит к изготовлению оборудования для заводов по переработке отходов в энергию в Московской области в рамках заключённого контракта между АО "Атомэнергомаш" и дочерней компанией "РТ-Инвест" АГК-1.
На сегодня среднесрочный портфель заказов ПАО "ЗиО-Подольск" составляет более 35 млрд рублей. В период с 2018 по 2026 год только для машинных залов атомных электростанций российского проекта завод должен изготовить 107 подогревателей высокого и низкого давления, 42 комплекта сепараторов-пароперегревателей, 11 конденсаторов и 11 деаэраторов.
Кроме того, завод отгрузил шесть ранее изготовленных парогенераторов для болгарской АЭС "Белене", причём два из них - спецавтотранспортом. Таким образом, освоен новый мультимодальный способ поставки сверхнегабаритных грузов. С учётом этих поставок, общий объём отгрузок в 2017 году превысил 8 тыс. тонн.
В 2018 году завод продолжит изготовление сепараторов-пароперегревателей и подогревателей высокого давления (ПВД) для третьего и четвёртого блоков индийской АЭС "Куданкулам" и СПП для модернизации энергоблока Армянской АЭС, а также завершит производство реакторной установки "РИТМ-200" для третьего ледокола нового поколения "Урал". Одновременно предприятие планирует начать изготовление СПП-1200ТОИ для новых блоков Курской АЭС-2. Кроме того, в конце декабря 2017 года "ЗиО-Подольск" стал изготовителем СПП и ПВД для энергоблоков №1 и №2 АЭС "Руппур" и оборудования машинного зала для четырёх блоков АЭС "Аккую". В тепловой энергетики предприятие приступит к изготовлению оборудования для заводов по переработке отходов в энергию в Московской области в рамках заключённого контракта между АО "Атомэнергомаш" и дочерней компанией "РТ-Инвест" АГК-1.
На сегодня среднесрочный портфель заказов ПАО "ЗиО-Подольск" составляет более 35 млрд рублей. В период с 2018 по 2026 год только для машинных залов атомных электростанций российского проекта завод должен изготовить 107 подогревателей высокого и низкого давления, 42 комплекта сепараторов-пароперегревателей, 11 конденсаторов и 11 деаэраторов.
Источник: Росатом