ИА «Ореанда-Новости» Американский автоконцерн Ford принял решение прекратить выпуск легковых автомобилей в России их импорт из-за убыточности бизнеса. Решение, однако, не касается лёгких коммерческих автомобилей, сбыт которых более успешен за счёт модели Ford Transit. Обсуждается заключение специвестконтракта, без которого невозможно получение государственных льгот и субсидий (в частности, компенсации утилизационного сбора), в отношении производства Ford Transit в Елабуге.

Компания Ford собирает Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске (Ленинградская область), Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах (Татарстан), Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге (Татарстан).