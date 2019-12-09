09.12.2019, 15:19
"АвтоВАЗ" выкупит последний актив General Motors в России
ИА «Ореанда-Новости». "АвтоВАЗ" выкупит у американского концерна General Motors 50 процентов в предприятии GM-Avtovaz. После совершения этой сделки предприятие на 100 процентов станет принадлежать группе и начнет выпуск машин под брендом Lada. Об этом сообщают в пресс-службе "АвтоВАЗа".
Компанией "АвтоВАЗ" с General Motors было подписано соглашение, которое подтверждает выкуп у американского концерна 50 процентов акций GM-Avtovaz . Финансовые подробности этой сделки компании не раскрывают.
В сообщении говорится, что принадлежащий СП завод некоторое время будет выпускать и продавать автомобили под маркой Chevrolet, однако в дальнейшем автомобиль, производимый на предприятии, получит беджи Lada. Отмечено, что для работников обеих компаний никаких изменений не планируется.
Компанией "АвтоВАЗ" с General Motors было подписано соглашение, которое подтверждает выкуп у американского концерна 50 процентов акций GM-Avtovaz . Финансовые подробности этой сделки компании не раскрывают.
В сообщении говорится, что принадлежащий СП завод некоторое время будет выпускать и продавать автомобили под маркой Chevrolet, однако в дальнейшем автомобиль, производимый на предприятии, получит беджи Lada. Отмечено, что для работников обеих компаний никаких изменений не планируется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии