"АвтоВАЗ" выкупит у американского концерна General Motors 50 процентов в предприятии GM-Avtovaz. После совершения этой сделки предприятие на 100 процентов станет принадлежать группе и начнет выпуск машин под брендом Lada. Об этом сообщают в пресс-службе "АвтоВАЗа".В сообщении говорится, что принадлежащий СП завод некоторое время будет выпускать и продавать автомобили под маркой Chevrolet, однако в дальнейшем автомобиль, производимый на предприятии, получит беджи Lada. Отмечено, что для работников обеих компаний никаких изменений не планируется.