ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего планируется построить пять ледоколов, которые станут самыми большими и мощными во всём мире. Они будут пробивать лёд толщиной в три метра.

Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов в эфире телевизионного канала «Россия» сообщил, что, скорее всего, будет размещено ещё два заказа на строительство атомных ледоколов у «Балтийского завода». Сейчас завод строит уже три судна. Все пять ледоколов строятся для проекта 22220.

Борисов сказал, что для «Балтийского завода» это должно стать приятной новостью. «Там идёт строительство первой тройки. Для «Балтзавода» это будет приятно слышать: мы серьёзно собираемся разместить ещё два ледокола. То есть всего будет серия из пяти ледоколов», - слова вице-премьера России.

На данный момент «Балтийский завод» осуществляет строительство уже трёх ледоколов. Главное судно - «Арктика» - и серийный ледокол «Сибирь» уже спустили на воду, а атомный ледокол «Урал» ещё находится на стапелях. Первое судно собираются достроить к середине следующего года, «Сибирь» - через два года в ноябре, а через год после него - «Урал».

Ранее сообщалось, что лидер Объединённой судостроительной компании Алексей Рахманов давал информацию, согласно которой до конца текущего года он планирует оформить договор с Росатомом и построить два атомных ледокола к проекту 22220. Но эксперты сказали, что для деятельности в Арктике Российской Федерации потребуется не менее пяти ледоколов. Пока что сроки строительства не названы, так как они зависят от будущего финансирования. Сообщается, что эти ледоколы будут самыми мощными и большими в мире и смогут проводить караваны с углеводородным сырьем через Арктику.