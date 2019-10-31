31.10.2019, 23:39
BMW отзывает некоторые автомобили из России
ИА «Ореанда-Новости». Производитель BMW отзывает некоторые марки автомобилей из России, сообщает издание «32CAR».
4144 немецкие машины попали под отзывную компанию. Это касается автомобилей BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39). Продажа машин проводилась с 2000 по 2002 года. Автомобили отзываются по причине возможной неисправности функционирования газогенератора подушки безопасности. Такая информация была опубликована сегодня, 31 октября, на официальном сайте Росстандарта.
В ближайшее время все собственники BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39) получат оповещение о необходимости посетить дилерские центры для диагностики и ремонта транспортных средств.
4144 немецкие машины попали под отзывную компанию. Это касается автомобилей BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39). Продажа машин проводилась с 2000 по 2002 года. Автомобили отзываются по причине возможной неисправности функционирования газогенератора подушки безопасности. Такая информация была опубликована сегодня, 31 октября, на официальном сайте Росстандарта.
В ближайшее время все собственники BMW 3 Series (Е46) и 5 Series (Е39) получат оповещение о необходимости посетить дилерские центры для диагностики и ремонта транспортных средств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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