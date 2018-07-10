ИА «Ореанда-Новости». Мосгосстройнадзор отчитался о результатах проверок, которые были проведены в первом полугодии. По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года на стройках в Москве было выявлено более двадцати тысяч нарушений. При этом на штрафах удалось заработать более 305 миллионов рублей в городской и федеральный бюджет.

Всего за шесть месяцев Мосгосстройнадзор проверил строительные объекты города 5322 раз (указано количество проверок). Об этом рассказал Сергей Музыченко, заместитель председателя ведомства.

При этом было выявлено 20,7 тысяч нарушений. И них 7,7 тысячи по качеству выполненных работ, 3,1 тысячи по содержанию строительных площадок. В оставшихся случаях отсутствовала необходимая исполнительная документация, были отступления от проектов, нарушались требования по пожарной безопасности или экологические и санитарные требования.

По словам Музыченко, причинами подобных нарушений можно назвать слабый подбор подрядчиков, работу низкоквалифицированных работников и ненадлежащий контроль проверяющих лиц.

При этом за первые полгода было выдано более трёх тысяч предписаний, большую часть нарушений устранили. Однако нарушения административно наказывались штрафами. Так за полгода на штрафах «заработали» 305,3 миллиона рублей. Из этой суммы большая часть – 295,4 миллиона рублей поступила в городской бюджет, в федеральный бюджет поступило 23,9 миллионов рублей.

Если сравнивать с прошлым годом, то за первые шесть месяцев 2017 года выявили 24,1 тысячи нарушений. В городской бюджет поступило 281,4 миллиона рублей, в федеральный – 25,2 миллиона.

Музыченко отметил, что эффективность взыскания штрафов удалось наладить благодаря доказательной базе. Она сформирована на основе инструментального контроля. Также эффективность взысканий достигнута

благодаря более тесному взаимодействию с судами и службой судебных приставов.