ИА «Ореанда-Новости» К 2020 году бутылки для энергетических напитков планируется уменьшить. Такую информацию сообщил президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков в беседе с «Известиями».

Производители собираются до 2020 года разработать кодекс ответственного производителя, согласно которому тара для энергетиков не должна превышать 0,5 литра. Сейчас ограничение - 1 литр.

Отмечается, что кодекс был разработан в связи с тем, что в части регионов введены ограничения продаж безалкогольных тонизирующих напитков.