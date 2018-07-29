ИА «Ореанда-Новости». Учёные создали новый вид пластика, который разлагается в воде в течение нескольких минут. В основе нового материала лежит известняк.

Команда чилийских учёных смогла создать вид пластика, который растворяется в холодной воде всего за несколько минут. Это удалось сделать при использовании известняковых пород камня.

Эксперты в ходе исследований смогли найти новую формулу для создания нового вида пластика. Они обнаружили её в ходе программы по разработке формулы для создания биоразлагаемых бытовых средств. Согласно заявлениям учёных, полученный в ходе экспериментов новый вид пластика полностью безопасен для живых существ и организмов. Сообщается, что новый вид материала, который в изначальном варианте является одним из самых долгоразлагаемых и плохо влияющих на атмосферный слой, поскольку оставляет озоновые дыры, в этот раз создали на основе поливинилового спирта. Теперь, как утверждают учёные, современный пластик абсолютно полностью растворяется в холодной воде.

Также сообщается, что из полученного пластика уже собираются делать пакеты.



Согласно данным некоторых источников, производство могут начать налаживать уже в этом году, в октябре. А в будущем эксперты хотят и вовсе создать из подобного материала и многие другие виды упаковки.

Ещё раньше специалисты из Технологического института Джорджии также смогли создать биоразлагаемый материал, который в будущем может использоваться при производстве пластиковых бутылок и других упаковок. Данный материал изготовлен из хитина и целлюлозы и имеет прозрачный цвет.

Согласно данным, каждый год в мировые воды выбрасывается восемь миллионов тонн пластика.



Создано несколько проектов, специализирующихся на очистке мирового океана. Один из таких проектов уже подал идею поставить специальные барьеры, которые позволят очистить половину мусорного пятна в Тихом океане. Это мусорное пятно имеет большую известность среди экологов, а находится океанская свалка между Калифорнией и Гавайями. Там отбросы скопились в связи с ветрами и течениями.