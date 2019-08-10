ИА «Ореанда-Новости»Как сообщили в «Росатоме», в результате взрыва на полигоне у села Нёнокса Архангельской области 8 августа погибли пять человек. Информация о двух погибших оказалась неверной.

В департаменте коммуникаций «Росатома» добавили, что взрыв произошел во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате погибли пять сотрудников госкорпорации, ещё трое были госпитализированы с травмами и ожогами разной степени тяжести.

Сотрудники «Росатома» выразили соболезнования родственникам погибших, пообещав помочь их семьям.

Ранее Министерство обороны и власти предоставили информацию о гибели двух человек и госпитализации шести.



Обстоятельства случившегося устанавливаются.