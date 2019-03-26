ИА «Ореанда-Новости» Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» заявил о планах по строительству и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, который, как предполагается, станет самым крупным в мире по производству гелия и вторым по объемам переработки газа.

Бюджет проекта составляет около 19 миллиардов евро. Треть средств вложит «Газпром», остальные две трети должны предоставить кредиторы из России, Китая и Европы. Инвестиции «ВЭБ.РФ» составят 1,5 миллиарда евро.

Завод будет построен на территории опережающего развития «Свободный». Предприятие обеспечит появление до 3 тысяч новых рабочих мест. Окончание строительства запланировано на конец 2024 года.