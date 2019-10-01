Ростехнадзор РФ завершил проверку трёх новых станций метро в Петербурге, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД».До 6 октября станции Фрунзенского радиуса метрополитена должны быть введены в эксплуатацию. Стоит отметить, что станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект славы» не были открыты с первого раза. Перенос происходил с конца 2017 года. Это было связано с тем, что они не проходили проверки Ростехнадзора.С 1 сентября 2019 года станции были полностью готовы к вводу в эксплуатацию. Первоначальный запуск был произведён 5 сентября в тестовом режиме.



