01.10.2019, 23:44
До конца недели в Петербурге откроются 3 новые станции метро
ИА «Ореанда-Новости». Ростехнадзор РФ завершил проверку трёх новых станций метро в Петербурге, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД».
До 6 октября станции Фрунзенского радиуса метрополитена должны быть введены в эксплуатацию. Стоит отметить, что станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект славы» не были открыты с первого раза. Перенос происходил с конца 2017 года. Это было связано с тем, что они не проходили проверки Ростехнадзора.
С 1 сентября 2019 года станции были полностью готовы к вводу в эксплуатацию. Первоначальный запуск был произведён 5 сентября в тестовом режиме.
До 6 октября станции Фрунзенского радиуса метрополитена должны быть введены в эксплуатацию. Стоит отметить, что станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект славы» не были открыты с первого раза. Перенос происходил с конца 2017 года. Это было связано с тем, что они не проходили проверки Ростехнадзора.
С 1 сентября 2019 года станции были полностью готовы к вводу в эксплуатацию. Первоначальный запуск был произведён 5 сентября в тестовом режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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