ИА «Ореанда-Новости». В ходе слушаний Европейского суда было утверждено мнение по делу о маркировке известного в Испании сыра манчего.

Овечий сыр из испанской провинции La Mancha знаменит не только своими вкусовыми качествами. Здесь в 17-ом веке классик Мигель де Сервантес написал свой роман «Дон Кихот Ламанчский». Сегодня, согласно законодательству ЕС, сыр из этого региона можно именовать не иначе, как «кесо манчего». Но производитель из другого региона использовал на своих этикетках к сыру иллюстрации, изображающие Дон Кихота, его тощую лошадь и сельскую местность с ветряными мельницами. Дело о правомерности использования такого образа в рекламной кампании продукции дошло до Европейского суда.

Так, суд ЕС заявил, что «подобные образы могут вызвать ассоциации с защищенным авторским правом продуктом в сознании потребителя». Тем не менее, в мнении суда не говорилось о том, можно ли считать изображение «Рыцаря печального образа» незаконным. Дело отправлено на дальнейшее рассмотрение в Верховный суд Испании.