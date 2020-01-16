ИА «Ореанда-Новости». Аналитики спрогнозировали подорожание российской недвижимости в этом году.

Аналитики рынка недвижимости предупредили о росте стоимости жилья в крупных городах России. По мнению экспертов, в этом году вторичное жильё подорожает на 6%, первичное – на 10%. Об этом сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что сценарий изменения цен на рынке недвижимости останется прежним и в этом году. Стоимость будет увеличиваться весной и осенью, тогда как летом вновь наступит стагнация.

В тех новостройках, в которых квартиры распродаются быстро, подорожание может составить 15%. Отмечается, что ещё более привлекательные проекты и вовсе могут собрать 20%.