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Однако эти проблемы будут не очень критичны.Эксперты призывают обратить внимание на ожидаемый спад в спросе алкоголя в сфере общепита. Также если рестораторы откажутся от приобретения спиртного, для поставщиков это будет не критично, ведь кафе и рестораны реализуют лишь 5% алкогольной продукции.