19.03.2020, 19:40
Эксперты сообщили о возможных проблемах с импортом алкоголя
ИА «Ореанда-Новости». Из-за проблем с таможней в России ожидается спад в импорте алкогольной продукции. Однако эти проблемы будут не очень критичны.
Эксперты призывают обратить внимание на ожидаемый спад в спросе алкоголя в сфере общепита. Также если рестораторы откажутся от приобретения спиртного, для поставщиков это будет не критично, ведь кафе и рестораны реализуют лишь 5% алкогольной продукции.
Больше всего пострадают компании, базирующиеся на премиальном алкоголе: отели и рестораны класса люкс.
Эксперты призывают обратить внимание на ожидаемый спад в спросе алкоголя в сфере общепита. Также если рестораторы откажутся от приобретения спиртного, для поставщиков это будет не критично, ведь кафе и рестораны реализуют лишь 5% алкогольной продукции.
Больше всего пострадают компании, базирующиеся на премиальном алкоголе: отели и рестораны класса люкс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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