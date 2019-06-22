ИА «Ореанда-Новости». По данным анализа состава сгущенного молока выпускаемой смоленской компанией, было установлено, что в ней множество опасных микробов. Завод ООО «Промконсервы» по производству этого товара расположен в Рудне.

Исследование проводили специалисты из Красноярского центра стандартизации и метрологии. Они анализировали продукт на безопасность и качество. Из 10 выбранных образцов 4 не прошли проверку.

Общее микробное число в товарах превышала норму в несколько раз. Проверку также не прошли Красноярские компании по производству молочной продукции, а также молокозаводы «Молочная страна» (Смоленск) и ЗАО «Верховский молочный комбинат (Москва).