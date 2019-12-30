Подобную точку зрения озвучил директор отдела по исследованием автопроизводителя Mazda Кристиан Шульце.Вывод был сформулирован в отношении электромобилей с энергоёмкими батареями с ёмкостью от 90 киловаттов в час.Кроме этого, утилизация подобных аккумуляторов также сильно вредит природе.В связи с этим автомобильный производитель Mazda выпустил электрокар MX-30, у которого небольшой запас хода. Ёмкость его батареи в 2 раза меньше, чем у стандартных электромобилей, и составляет 35,5 киловатта в час. По словам Кристиана Шульце, выброс СО2 от новинки приравнен к уровню загрязнения окружающей среды от дизельного хэтчбека Mazda 3.



