30.12.2019, 23:22
Электромобили наносят большой вред окружающей среде
ИА «Ореанда-Новости». Электромобили наносят большой вред окружающей среде, сообщает сетевое издание «Shraibikus News». Подобную точку зрения озвучил директор отдела по исследованием автопроизводителя Mazda Кристиан Шульце.
Вывод был сформулирован в отношении электромобилей с энергоёмкими батареями с ёмкостью от 90 киловаттов в час. Такие батареи выбрасывают в окружающую среду больше двуокиси углерода, по сравнению с дизельными автомобилями. Кроме этого, утилизация подобных аккумуляторов также сильно вредит природе.
В связи с этим автомобильный производитель Mazda выпустил электрокар MX-30, у которого небольшой запас хода. Ёмкость его батареи в 2 раза меньше, чем у стандартных электромобилей, и составляет 35,5 киловатта в час. По словам Кристиана Шульце, выброс СО2 от новинки приравнен к уровню загрязнения окружающей среды от дизельного хэтчбека Mazda 3.
Вывод был сформулирован в отношении электромобилей с энергоёмкими батареями с ёмкостью от 90 киловаттов в час. Такие батареи выбрасывают в окружающую среду больше двуокиси углерода, по сравнению с дизельными автомобилями. Кроме этого, утилизация подобных аккумуляторов также сильно вредит природе.
В связи с этим автомобильный производитель Mazda выпустил электрокар MX-30, у которого небольшой запас хода. Ёмкость его батареи в 2 раза меньше, чем у стандартных электромобилей, и составляет 35,5 киловатта в час. По словам Кристиана Шульце, выброс СО2 от новинки приравнен к уровню загрязнения окружающей среды от дизельного хэтчбека Mazda 3.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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