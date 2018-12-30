ИА "Ореанда-Новости". Официальный Брюссель уже готовит список американских товаров и продуктов, на поставки которые Евросоюз готов ввести компенсационные пошлины. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём. При этом наверняка говорить о том, что США введут пошлины на европейские автомобили, пока рано.

"Никто не знает", введёт ли действительно Белый дом пошлины на европейские машины, сказала Мальмстрём в интервью агентству DPA. "На случай, если они будут введены, мы готовим список с американскими продуктами, на поставки которых будут введены компенсационные пошлины", - сообщила еврокомиссар.

По информации Еврокомиссии, ежегодно США импортирует из стран Евросоюза автомобили и автокомплектующие на общую сумму более 50 млрд евро. Мальмстрём отметила, что уровень ответных мер будет зависеть от причиненного странам ЕС ущерба. При этом ответ будет соответствовать действующим правилам ВТО.

Напомним, ввод пошлин зависит от исхода двусторонних торговых переговоров между США и ЕС. Летом текущего года после очередного этапа переговоров председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС согласны с позицией Соединённых Штатов по ряду вопросов. В частности, он отметил, что в торговых отношениях необходимо многое поменять. При этом стороны договорились "не вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры".

Примерно в тот же период времени министерство торговли США по поручению президента Дональда Трампа заявило о начале расследования, в результате которого нужно будет определить, создают ли поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государства угрозу американской национальной безопасности. Руководство США не исключает возможности введения 25%-ных пошлин на поставляемые в США автомобили и комплектующие из Европы.



