08.06.2019, 01:42
Газпром построит электростанцию в Сербии
ИА "Ореанда-Новости" Российская энергетическая компания "Газпром" планирует строительство крупной станции по выработке электроэнергии в Сербии. Соответствующее соглашение было подписано между руководством компании "Газпром энергохолдинг" и сербским правительством. Компания осуществляет управление энергетическими активами «Газпрома».
Этот подписанный документ свидетельствует о том, что и российская, и сербская сторона заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Обе стороны уверены в важности запланированного строительного объекта электроэнергии и энергогенерации. В настоящее время подписанное соглашение включает в себя основные моменты сотрудничества. Стороны договорились проработать условия строительства более детальным образом в обозримом будущем.
Строительство электростанции в государстве Балканского региона, мощность которой составит около 300 мегаватт, анонсировал месяцем ранее генеральный директор «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров. Окончательное разрешение на строительство будет зависеть от ситуации, связанной с так называемым "Турецким потоком". Это международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Однако, оперативная группа по рассмотрению вариантов строительства уже создана. Сроки строительства пока не установлены, как и другие моменты возведения в Сербии электростанции, заключил Фёдоров.
В настоящее время Газпром ведёт деятельность по сооружению тепловой электростанции Панчево на территории Сербской республики. В планах руководства, работа ТЭС, мощность которой составляет 200 мегаватт, вступит в полную силу уже в следующем году.
Этот подписанный документ свидетельствует о том, что и российская, и сербская сторона заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. Обе стороны уверены в важности запланированного строительного объекта электроэнергии и энергогенерации. В настоящее время подписанное соглашение включает в себя основные моменты сотрудничества. Стороны договорились проработать условия строительства более детальным образом в обозримом будущем.
Строительство электростанции в государстве Балканского региона, мощность которой составит около 300 мегаватт, анонсировал месяцем ранее генеральный директор «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров. Окончательное разрешение на строительство будет зависеть от ситуации, связанной с так называемым "Турецким потоком". Это международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Однако, оперативная группа по рассмотрению вариантов строительства уже создана. Сроки строительства пока не установлены, как и другие моменты возведения в Сербии электростанции, заключил Фёдоров.
В настоящее время Газпром ведёт деятельность по сооружению тепловой электростанции Панчево на территории Сербской республики. В планах руководства, работа ТЭС, мощность которой составляет 200 мегаватт, вступит в полную силу уже в следующем году.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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