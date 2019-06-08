Соответствующее соглашение было подписано между руководством компании "Газпром энергохолдинг" и сербским правительством. Компания осуществляет управление энергетическими активами «Газпрома».Этот подписанный документ свидетельствует о том, что и российская, и сербская сторона заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве.В настоящее время подписанное соглашение включает в себя основные моменты сотрудничества. Стороны договорились проработать условия строительства более детальным образом в обозримом будущем.Строительство электростанции в государстве Балканского региона, мощность которой составит около 300 мегаватт, анонсировал месяцем ранее генеральный директор «Газпром энергохолдинг» Денис Фёдоров.Это международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Однако, оперативная группа по рассмотрению вариантов строительства уже создана. Сроки строительства пока не установлены, как и другие моменты возведения в Сербии электростанции, заключил Фёдоров.В планах руководства, работа ТЭС, мощность которой составляет 200 мегаватт, вступит в полную силу уже в следующем году.