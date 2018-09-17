ИА «Ореанда-Новости». Германия отказалась от дорогого сжиженного газа, поставляемого из Соединённых Штатов – причин для этого достаточно много. В первую очередь, это не выгодно с экономической точки зрения и угрожает энергетической безопасности, если вспомнить тот факт, что Америка стала зачинщицей сразу нескольких торговых войн по всему миру. Помимо этого, поставки обойдутся значительно дороже, чем из России, и у Германии отсутствует необходимая для получения американских углеводородов инфраструктура, а строительство новых терминалов вряд ли может быть рентабельным. В стране заявляют, что планируют к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

Эксперты отмечают, что существующая инфраструктура СПГ в Европе загружена только на треть, а поставки газа из РФ растут из года в год, однако заявления о нецелесообразности американского СПГ опасны с политической точки зрения и могут быть опасны в первую очередь для российского проекта «Северный поток-2».

На фоне таких размышлений любые инвестиции в новую газовую инфраструктуру, тем более с учётом планов по «Северному потоку-2», через который страна намерена покупать более дешёвый газ из России, становятся ещё более сомнительными.

В Германии усердно отрицают зависимость от поставок российского газа, но аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко провёл исследование на основе данных за прошлый год и выяснил, что в 2017 году «Газпром» поставил в Германию 53,4 млрд куб.м газа при общем потреблении страны в 90 млрд куб. м – то есть доле поставок вплотную приблизилась к 59%.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский обратил внимание на то, что на текущем этапе санкций Соединённых Штатов в отношении российско-европейского трубопроводного проекта могут оказать на него пагубное влияние исключительно в вопросах дальнейшего финансирования – запретить качать газ по трубе, которая построена после согласования с другими странами-членами Евросоюза (кроме Дании) уже не будет возможным.

Недавно на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередной раз высказалась за реализацию проекта и подтвердила намерение довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.