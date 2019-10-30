ИА "Ореанда-Новости" Глава комитета Военно-морского флота Российской Федерации Николай Евменов анонсировал создание на территории государства военных кораблей, которые не имеют аналогов в мире. В настоящее время их строительство идёт в городе Санкт-Петербурге.

Накануне празднования в России Дня моряка-наводника адмирал Николай Евменов рассказал о новейших фрегатах, десантных кораблях и кораблях противоминной обороны. Последние в этом ряду не имеют прототипов ни в одном государстве мира. В настоящее время их строительством заняты работники Средне-Невского судостроительного завода, расположенного в городе Санкт-Петербурге. По словам Евменова, эти корабли, выполненные из монолитного стеклопластика, характеризуются высокой прочностью. Кроме того, они довольно мобильны и отличаются маневренностью на воде. Сейчас уникальные корабли проходят испытания и поэтапно включаются в состав российского Военно-морского флота.

Кроме противоминных кораблей состав российского флота пополняется и большими десантными кораблями, фрегатами и корветами. Все перечисленные судна являются кораблями крупного водоизмещения, предназначенными для океанских вод. Однако, главком ВМФ отметил, что водоизмещение не играет ключевой роли в надводном кораблестроении, сейчас не менее важным становится мощность и эффективность вооружения корабля, а также использование современных технологий.

Николай Евменов также отметил строительство таких кораблей как «Владимир Андреев» и «Василий Трушин», которые выпускает судостроительный завод «Янтарь». Многоцелевые фрегаты выпускает завод «Северная верфь» - здесь речь идёт о фрегате под названием «Адмирал Головко». Более модернизированные версии появились у фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов».