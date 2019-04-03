ИА «Ореанда-Новости». Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, один предполагающий введение государственного регулирования цен на бензин, дизтопливо и другое моторное топливо, другой – о том, что рост цен на эти продукты не может превышать прогнозируемый уровень инфляции.

Депутаты «Справедливой России» предложили запретить нефтяникам устанавливать рост цен на топливо выше прогнозируемого уровня инфляции.

Законопроект от КПРФ предлагает ввести с 1 января 2019 года госрегулирования цен на весь автобензин и дизтопливо, а также торговых надбавок к этим ценам. Инициаторы предполагают, что это смогло бы обеспечить защиту интересов потребителей.

Однако профильный комитет Госдумы выступил против законопроектов. Там спрогнозировали, что ограничение розничных цен на топливо может привести к закрытию АЗС из-за снижения рентабельности. Также эксперты полагают, что госрегулирование может привести не к сдерживанию цен на топливо, а обратному эффекту – дефициту продукции и росту цен на топливо.