ИА «Ореанда-Новости». Си Цзиньпин ещё во время встречи с Владимиром Путиным в рамках ВЭФ поручил подчинённым согласовать все формальности в кратчайшие сроки и начать строительство газопровода «Сила Сибири – 2» по западному маршруту.

Министр энергетики России Александр Новак признал, что на данный момент существуют все технические условия для строительства нового газопровода через Алтай и, по сути, остаётся только довершить переговоры между сторонами, чтобы достигнуть согласия по последним деталям строительства. Проект сложно переоценить, ведь даже по самым скромным подсчётам, что речь идёт о поставках порядка 30 миллиардов кубометров газа в год по ветке, протяжённость которой будет составлять на 450 километров длиннее предыдущей.

О строительстве газопровода по западному маршруту впервые заговорили ещё в 2006 году, но итоговое соглашение подписали лишь в 2018. Пекин всеми силами ускоряет реализацию проекта – китайская экономика находится в фазе активного роста, и торговая война с Соединёнными Штатами не в силах её удержать. Вместе с активно растущей экономикой растут и потребности в энергоресурсах, причём с такой скоростью, что после строительства нового маршрута придётся задумываться уже о новом. Закупки в России для Китая на данный момент - единственный способ обеспечить надежные поставки газа.

Чтобы сохранить статус самого надежного поставщика энергоресурсов, «Газпрому» вынужден в экстренном порядке наращивать добычу – российская компания уже работает в этом направлении.

Однако помимо трубопровода газ планируется доставлять ещё и в сжиженном виде, помимо развития газотранспортной системы растёт процент экспорта СПГ в общем – до 19%.

Заинтересована в российском СПГ и Япония. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, Россия поставила на японский рынок 668 тысяч тонн сжиженного газа только в январе этого года. Хорошие перспективы для России открываются и на рынке энергоресурсов Вьетнама.

Все эти предложения всё дальше оттесняют США от первого места по поставкам сжиженного газа. И чем больше Россия теснит Америку на азиатском рынке, тем меньше возможностей остаётся у Соединённых Штатов.