16.03.2020, 20:49
Компания Renault остановила все заводы во Франции
ИА «Ореанда-Новости». Компания Renault сообщила, что приостанавливает работу всех своих заводов во Франции из-за эпидемии коронавируса, пишут «Известия».
Всего во Франции работает 12 заводов, на которых работает более 18 тысяч человек. Ранее компания заявила, что приостанавливает работу своих испанских заводов.
Также сегодня о приостановке производства на большинстве заводов в Европе заявила Fiat Chrysler Automobiles, кроме того, свои заводы в Испании приостановит Volkswagen.
Всего во Франции работает 12 заводов, на которых работает более 18 тысяч человек. Ранее компания заявила, что приостанавливает работу своих испанских заводов.
Также сегодня о приостановке производства на большинстве заводов в Европе заявила Fiat Chrysler Automobiles, кроме того, свои заводы в Испании приостановит Volkswagen.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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