Всего во Франции работает 12 заводов, на которых работает более 18 тысяч человек. Ранее компания заявила, что приостанавливает работу своих испанских заводов.Также сегодня о приостановке производства на большинстве заводов в Европе заявила Fiat Chrysler Automobiles, кроме того, свои заводы в Испании приостановит Volkswagen.