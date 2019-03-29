ИА «Ореанда-Новости». Если для жителей Бурятии запретят вылов омуля из-за сокращения его популяции, власти Бурятии сообщили, что готовы компенсировать стоимость рыбы. Компенсация касается представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

В 2017 году запрет на вылов омуля ввели на территориях возле Байкала. Людей, которые раньше занимались отловом рыбы, Владимир Путин поручил переобучить и трудоустроить на новые места. Разрешение на вылов омуля имели только КМНС. Сейчас под видом рыбы от КМНС зачастую продают рыбу, выловленную нелегально – браконьерскую. В связи с этим власти предлагают запретить вылов омуля для всех. Но в этом случае будет предоставлена компенсация. Разрешённое количество рыбы для КМНС сейчас – 50 тонн омуля. Стоимость такого количества рыбы – около 17 млн рублей.