ИА «Ореанда-Новости» В июля 2019 года стартовали продажи нового образца продукции американской корпорации Xerox – широкоформатной сублимационной бумаги для термопереноса изображений.

Технология позволяет копировать картинки как на мягкие, так и на твёрдые носители. Представители компании утверждают, что применение новой бумаги даёт возможность точно передавать детали изображения и отображать яркие цвета, при этом стоимость печати является достаточно низкой. Новые образцы, в частности, могут применяться для переноса изображений на ткани с низким содержанием хлопка, а также на твёрдые поверхности, например на пластик и фарфор. Новый материал можно использовать с любым оборудованием, предназначенным для сублимационной печати.



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Менеджер по маркетингу продукции подразделения «Xerox Евразия» Артемий Тупицын, рассказывая о новой бумаге, подчеркнул, что в настоящее время в сфере производства одежды и предметов домашнего обихода укрепляется тенденция к персонализации и по этой причине можно предсказать значительный рост рынка сублимационной печати. «Чтобы удовлетворить растущий спрос в данном сегменте, мы разработали высококачественный, но доступный материал для термопереноса изображений и запустили его дистрибуцию вместе с партнёром «АльфаТех плюс», – сообщил специалист. По утверждению Тупицына, данную бумагу можно применять при изготовлении «самой разной персонализированной продукции: от кружек и сувенирной продукции до спортивной экипировки и флагов».

Бумага выпускается в рулонах длиной 100 метров. Ширина рулонов – 112 или 162 сантиметра. Первоначально можно будет приобрести бумагу только с плотностью 95 грамм на 1 квадратный метр, однако в дальнейшем компания Xerox намерена дополнить ассортимент бумагой с другими показателями плотности, поскольку на рынке отмечается увеличение спроса на материалы меньшей плотности и уменьшенных форматов.