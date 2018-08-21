



ИА «Ореанда-Новости» . О пожаре в ткацком цехе меланжевого комбината в Барнауле стало известно сегодня утром. На пульт сотрудников пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на комбинате в 06:59 по местному времени. На место происшествия было отправлено восемь машин пожарной службы и расчёты пожарных в составе 22-х человек. Также на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские.

По сообщению представителей Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Алтайскому краю, площадь пожара составила 170 квадратных метров.



Когда специалисты пожарной охраны прибыли на место происшествия, то огнём была охвачена крыша текстильного цеха. Огонь нанёс повреждения кровле и перекрытиям здания.



Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось спустя один час после начала пожара в 07.54.



Сейчас сотрудники МЧС продолжают поливку здания, чтобы исключить возможность нового возгорания.





По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание в электрической проводке цеха. Сообщений о возможных жертвах данного происшествия от представителей МЧС по Алтайскому краю не поступало.





Меланжевый комбинат в Барнауле был основан в 1934 году. На сегодняшний день он является крупнейшим в России текстильным предприятием – это единственный завод полного технологического цикла в уральском регионе страны, который занимается производством хлопчатобумажных тканей, пряжи, суровых и готовых тканей.





Напомним, что 20 августа в пожаре в жилом доме в одном из населённых пунктов Алтайского края погибли три человека. Люди не смогли эвакуироваться из охваченной огнём постройки. После прибытия на место происшествия, пожарные обнаружили, что возгорание, начавшееся внутри дома, уже вырвалось на крышу деревянной постройки. Причиной трагедии спасатели считают нарушение эксплуатации электрического оборудования.





Несколько дней назад крупный пожар произошёл в складских помещениях на одной из улиц Барнаула. Сообщается, что его причиной могло стать нарушение техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. С нарушением техники безопасности связывают и пожар, произошедший на шинном комбинате в Барнауле 19 июля. Тогда площадь возгорания составила 150 квадратных метров.