ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На совещании в городе Сочи премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил президенту Владимиру Путину кандидатуры на посты министров и вице-премьеров.



Одной из самых обсуждаемых была должность главы МЧС России. На нее был выдвинут Евгений Зиничев, который бывший исполняющий обязанности главы Калининградской области. Потом он был назначен на пост заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ в ноябре 2016 года, в органах безопасности он служил с июня 1987 года.



На настоящий момент министерство возглавляет Владимир Пучков. Многие эксперты считают смену министра ожидаемой, особенно после недавней трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово, которая унесла жизни 60 человек, включая 41 ребенка. Данное обстоятельство было решающим в решении вопроса о присутствии Пучкова в новом кабинете министров. Министерство под его руководством и так находилось не в лучшем состоянии, тем более ввиду скандала с зарплатами рядовых сотрудников МЧС. А после трагических событий шанса у Владимира Пучкова остаться у руля МЧС стали еще прозрачнее.



Так же обсуждались и другие высшие правительственные посты:



Михаил Котюко выдвинут на должность министра науки и высшего образования в, который возглавлял ФАНО (Федеральное агентство научных организаций).



Предполагается замена Александра Ткачева на должности главы Минсельхоза. Новым министром должен стать Дмитрий Патрушев — сын Николая Патрушева, в последние годы возглавлял Россельхозбанк.



Главой Минтранса может стать Евгений Дитрих. Он был первым замминистра, в органах госвласти работает с момента самого окончания института



Так же Силуанов будет совмещать пост вице-премьера с должностью министра финансов. Голикова, руководившая Счетной палатой, будет ответственной за социальную политику и, что особенно важно, пенсионную реформу. Мутко будет отвечать не только за строительство и за развитие регионов.



Согласовать предложенную схему российского правительства президент должен сегодня 18 мая.