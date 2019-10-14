Замминистр главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что если. Для повышения ресурсосбережения подготавливаются изменения в законодательстве. Если их примут, тоПросроченные продукты должны будут, которая поможет определить возможность дальнейшей переработки продукции. Эта процедура исключит риск отравления животных испорченной продукцией.