14.10.2019, 17:35
Минпромторг предлагает перерабатывать просроченные продукты
ИА «Ореанда-Новости». Министерство промышленности и торговли России разрабатывает законопроект, согласно которому просроченную продукцию можно будет перерабатывать для дальнейшего использования.
Замминистр главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что если срок годности продукции истёк, то это не означает, что в дальнейшем её нельзя использовать. Для повышения ресурсосбережения подготавливаются изменения в законодательстве. Если их примут, то просроченные продукты можно будет использовать для изготовления корма животным.
Просроченные продукты должны будут проходить специальную экспертизу, которая поможет определить возможность дальнейшей переработки продукции. Эта процедура исключит риск отравления животных испорченной продукцией.
Замминистр главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отметил, что если срок годности продукции истёк, то это не означает, что в дальнейшем её нельзя использовать. Для повышения ресурсосбережения подготавливаются изменения в законодательстве. Если их примут, то просроченные продукты можно будет использовать для изготовления корма животным.
Просроченные продукты должны будут проходить специальную экспертизу, которая поможет определить возможность дальнейшей переработки продукции. Эта процедура исключит риск отравления животных испорченной продукцией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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