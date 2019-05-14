ИА «Ореанда-Новости» Минпромторг России внёс предложение о запрете использования пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий. Подготовлен соответствующий законопроект.

Вдобавок к этому ведомство выступило с инициативой ввести запрет на выработку фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) методом выделения из химического сырья (разведения).

Представители министерства объясняют необходимость введения обоих ограничений тем, что нужно усилить контроль за оборотом спирта, в том числе за объёмами производства фармацевтической субстанции этилового спирта, а также пресечь незаконный оборот в данной сфере.