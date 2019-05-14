14.05.2019, 16:30
Минпромторг предложил ввести запрет на использование пищевого спирта в лекарствах
ИА «Ореанда-Новости» Минпромторг России внёс предложение о запрете использования пищевого этилового спирта при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и спиртосодержащих медицинских изделий. Подготовлен соответствующий законопроект.
Вдобавок к этому ведомство выступило с инициативой ввести запрет на выработку фармацевтической субстанции этилового спирта (этанола) методом выделения из химического сырья (разведения).Представители министерства объясняют необходимость введения обоих ограничений тем, что нужно усилить контроль за оборотом спирта, в том числе за объёмами производства фармацевтической субстанции этилового спирта, а также пресечь незаконный оборот в данной сфере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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