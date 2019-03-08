ИА «Ореанда-Новости». Голландские разрабочики продемонстрировали на Женевском автосалоне новую версию автомобиля, который назвали «первым сертифицированным, коммерческим». Об этом сообщило издание Techcult.

В минувшем году голландцы уже представляли в Женеве летающий автомобиль, но на этот раз он полностью «официальный», то есть имеет сертификаты, а также снабжён важными дополнениями. Это первая в мире разработка подобного рода.

Автомобиль Liberty Pioneer внешне напоминает трицикл (или трёхколёсную машину), совмещённую с автожиром (винтокрылым аппаратом, который в полёте опирается на несущую поверхность винта, свободно вращающегося в режиме авторотации). Авто может наклоняться на поворотах. Трансформация, при которой появляются лопасти винта, должна производиться частично вручную самим водителем.

Двойной двигатель нового транспорта выдаёт мощность 100 лошадиных сил во время езды по земле и 200 - в полёте, машина разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Авто можно заправлять авиабензином или автомобильным топливом - подсчитано, что при среднем расходе топлива хватит более чем на 1000 км.

Разработчики заявляют, что машине достаточно короткой взлётной полосы, в воздухе она может развить скорость до 180 км/ч и подниматься на высоту до 3500 метров.

Голландцы уже планируют серийное производство необычного летающего автомобиля - в начале 2020 года он поступит в продажу. Компания рассчитывает в основном на реализацию машины на американском рынке, объясняя это тем, что в США хорошо развиты небольшие частные аэродромы. Также новинку будут продвигать в Европе.