ИА «Ореанда-Новости» В результате выключения одного из трансформаторов на Калининской АЭС в Тверской области были отключены от сети три энергоблока, проблем в работе станции на данный момент нет. Об этом рассказал представитель концерна «Росэнергоатом» РИА Новости.

На открытом распределительном устройстве произошло отключение трансформатора, однако негативных последствий для оборудования атомной станции не последует. На потребителях произошедшее также никак не отразится. Причины отключения выясняют специалисты.