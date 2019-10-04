04.10.2019, 16:38
На Кубани вооружённые люди захватили завод
Источник: ИА «Ореанда-Новости». В городе Славянск-на-Кубани произошла попытка вооружённого захвата консервного завода «Кубанские деликатесы». Сообщается, что в ночь на пятницу на территорию завода проникли восемь человек, они расстреляли двоих охранников. Захватчики вначале попытались взять в заложники сотрудников предприятия, но затем отпустили их, забаррикадировавшись внутри здания завода.
Однако дальнейшее развитие событий оказалось не в пользу рейдеров. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб задержали семерых захватчиков.
Глава Славянского района, где расположен завод, Роман Синяговский сообщил "Интерфаксу", что три человека госпитализированы с лёгкими ранениями. Также он высказал предположение, что причиной произошедшего стал конфликт собственников предприятия.
Завод «Кубанские деликатесы» зарегистрирован в 2003 году. Он является одним из крупнейших производителей консервированных овощей на Кубани.
Однако дальнейшее развитие событий оказалось не в пользу рейдеров. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб задержали семерых захватчиков.
Глава Славянского района, где расположен завод, Роман Синяговский сообщил "Интерфаксу", что три человека госпитализированы с лёгкими ранениями. Также он высказал предположение, что причиной произошедшего стал конфликт собственников предприятия.
Завод «Кубанские деликатесы» зарегистрирован в 2003 году. Он является одним из крупнейших производителей консервированных овощей на Кубани.
Источник: Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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