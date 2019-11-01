В журнале Scramble Magazine было опубликовано новое международное обозначение российского истребителя -Новое наименование будет прописано в серийной документации на военный самолёт.Су-57 был изобретён в Объединённом конструкторском бюро имени Сухого.Испытания и массовое производство Су-57 стартовали в 2019 году.