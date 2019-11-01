01.11.2019, 00:25
НАТО определило кодовое обозначение истребителя Су-57
ИА «Ореанда-Новости». НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.
В журнале Scramble Magazine было опубликовано новое международное обозначение российского истребителя - Felon. Новое наименование будет прописано в серийной документации на военный самолёт.
Су-57 был изобретён в Объединённом конструкторском бюро имени Сухого. Истребитель предназначен для сверхзвуковых полётов, имеет высокую манёвренность и малую заметность. На борту располагается комплекс военного оборудования для прицельной стрельбы.
Испытания и массовое производство Су-57 стартовали в 2019 году.
В журнале Scramble Magazine было опубликовано новое международное обозначение российского истребителя - Felon. Новое наименование будет прописано в серийной документации на военный самолёт.
Су-57 был изобретён в Объединённом конструкторском бюро имени Сухого. Истребитель предназначен для сверхзвуковых полётов, имеет высокую манёвренность и малую заметность. На борту располагается комплекс военного оборудования для прицельной стрельбы.
Испытания и массовое производство Су-57 стартовали в 2019 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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