ИА «Ореанда-Новости». НАТО определило кодовое обозначение российского истребителя Су-57.

В журнале Scramble Magazine было опубликовано новое международное обозначение российского истребителя - Felon. Новое наименование будет прописано в серийной документации на военный самолёт.

Су-57 был изобретён в Объединённом конструкторском бюро имени Сухого. Истребитель предназначен для сверхзвуковых полётов, имеет высокую манёвренность и малую заметность. На борту располагается комплекс военного оборудования для прицельной стрельбы.

Испытания и массовое производство Су-57 стартовали в 2019 году.