12.03.2020, 20:52
Нефтянники готовы работать при и низких ценах на нефть (в $8-10)
ИА «Ореанда-Новости». Прошло собрание вместе с главой Министерства Энергетики РФ Александром Новаком, на котором руководители крупнейших нефтяных компаний согласились работать даже при низких ценах на нефть (в районе 8-19 долларов за баррель), так как обладают достаточным запасом прочности.
Некоторым компаниям, таким, как «Газпром нефть», «Татнефть», по словам их руководители, не критичны цены на нефть даже в 10 и 8 долларов за баррель соответственно.
На собрании Александр Дюков также сообщил о том, что он разочарован расторжением сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Он также отмечает, что это было решение стран-участниц ОПЕК, а не России.
Некоторым компаниям, таким, как «Газпром нефть», «Татнефть», по словам их руководители, не критичны цены на нефть даже в 10 и 8 долларов за баррель соответственно.
На собрании Александр Дюков также сообщил о том, что он разочарован расторжением сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Он также отмечает, что это было решение стран-участниц ОПЕК, а не России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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