12.03.2020, 19:09
Объявлены преимущества России в нефтяной войне
ИА «Ореанда-Новости». К преимуществам России в новой нефтяной войне с Саудовской Аравией можно отнести возможность добывать нефть по цене 15 долларов за баррель, благодаря низкой себестоимости и неустойчивого положения рубля.
Налоговая политика также способствует снижению цены на нефть, так как согласно законодательству, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка. Плавающий рубль тоже выгоден: часть прибыли поступает в долларах, тогда как расходы всё равно идут в рублях. К тому же сейчас при снижении цен на нефть главные риски несёт на себе именно государство и при падении цен до 15-20 долларов налоговая обязанность практически полностью снимается с компаний.
Налоговая политика также способствует снижению цены на нефть, так как согласно законодательству, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка. Плавающий рубль тоже выгоден: часть прибыли поступает в долларах, тогда как расходы всё равно идут в рублях. К тому же сейчас при снижении цен на нефть главные риски несёт на себе именно государство и при падении цен до 15-20 долларов налоговая обязанность практически полностью снимается с компаний.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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