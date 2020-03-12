Налоговая политика также способствует снижению цены на нефть, так как согласно законодательству, с падением цен на нефть снижается и налоговая нагрузка. Плавающий рубль тоже выгоден: часть прибыли поступает в долларах, тогда как расходы всё равно идут в рублях. К тому же сейчас при снижении цен на нефть главные риски несёт на себе именно государство и при падении цен до 15-20 долларов налоговая обязанность практически полностью снимается с компаний.