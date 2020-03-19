Как сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров, теперь в аптеки поступает достаточный объём антисептиков, чтобы удовлетворить потребительский спрос.В целом Мантуров уверен, что уже на следующей неделе ажиотажа вокруг этого продукта складываться не будет.