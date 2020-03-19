ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает глава Минпромторга Денис Мантуров, теперь в аптеки поступает достаточный объём антисептиков, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Министр заявляет, что отечественное производство антисептиков будет увеличиваться в то время, как ограничения на импортные средства индивидуальной защиты накладываться не будут. В целом Мантуров уверен, что уже на следующей неделе ажиотажа вокруг этого продукта складываться не будет.