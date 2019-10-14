







Сейчас в список наиболее негативных предприятий для окружающей среды относятся. По мнению специалистов Минприроды РФ, пищевые заводы также сильно загрязняют природу.При принятии поправок. Ставка налога составит 100% при условии повышенных нормативных показателей. Также вышеперечисленные производства должны будут