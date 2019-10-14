14.10.2019, 22:46
Пищевые компании могут отнести к вредным производствам
ИА «Ореанда-Новости». Минприроды России хочет отнести продовольственные заводы к вредным для окружающей среды производствам.
Сейчас в список наиболее негативных предприятий для окружающей среды относятся производства нефти и других химических препаратов. По мнению специалистов Минприроды РФ, пищевые заводы также сильно загрязняют природу.
При принятии поправок с 2024 года налог по негативному воздействию на экологию будут платить молочные, мясные и сахарные заводы. Ставка налога составит 100% при условии повышенных нормативных показателей. Также вышеперечисленные производства должны будут получать экологические разрешения и проводить постоянные экспертизы выбросов отходов.
Сейчас в список наиболее негативных предприятий для окружающей среды относятся производства нефти и других химических препаратов. По мнению специалистов Минприроды РФ, пищевые заводы также сильно загрязняют природу.
При принятии поправок с 2024 года налог по негативному воздействию на экологию будут платить молочные, мясные и сахарные заводы. Ставка налога составит 100% при условии повышенных нормативных показателей. Также вышеперечисленные производства должны будут получать экологические разрешения и проводить постоянные экспертизы выбросов отходов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии