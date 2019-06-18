ИА «Ореанда-Новости». Китай сейчас – один из крупнейших производственных центров: поставщики по всему миру, конвейеры, опытные работники. Однако увеличение пошлины со стороны США сильно повлияло на решение многие компаний, продукты которых производятся на территории Поднебесной, в том числе Nintendo и Google

В сложившейся ситуации, по словам президента Трампа, виноваты сами китайцы. Напомним, что Пекин не согласился на условия торговой сделки с США, поэтому размер пошлины увеличился с 10 процентов до 25. Также Китай теряет поставщиков из-за технологического прогресса. Теперь на производстве практически не нужны опытные работники, так как за них все сделает техника. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Китай продолжает быть экономическим лидером.