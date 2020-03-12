ИА «Ореанда-Новости». Ранее Алексей Кудрин, председатель Счётной Палаты РФ отметил, что мир стоит на пороге нового чувствительного экономического кризиса. Затем на выступлении в Совете Федерации, он заявил, что обвал цен на нефть обойдётся России в 3 триллиона рублей при сохранении нынешних параметров в течение года.



Это заявление верно, если доллар сохранится на уровне 72 рублей, а нефть остановится на отметке в 35 долларов. Дефицит бюджета будет равен примерно 2% ВВП, и рост экономики будет на нулевом уровне. Однако полный план развития мировой экономики будет понятен в течение ближайших двух месяцев, как сообщает Алексей Кудрин.